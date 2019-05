Playoff Serie C, ecco il primo turno: risultati in tempo reale [LIVE]

12 Maggio 2019 15:25

Playoff Serie C LIVE, ecco il primo turno: risultati in tempo reale. Si affrontano le squadre giunte dal quinto al decimo posto di ciascun raggruppamento in una gara secca

Playoff Serie C LIVE- Sono partiti oggi, nel giorno della Festa della Mamma, i playoff di Serie C. Si affrontano le squadre giunte dal quinto al decimo posto di ciascun raggruppamento in una gara secca tra quinta contro decima, sesta contro nona, settima contro ottava all’interno dello stesso girone, in casa la meglio piazzata al termine della regular season.

Ecco di seguito le dirette in tempo reale:

Girone A

PRO VERCELLI-ALESSANDRIA

SIENA-NOVARA 0-0

CARRARESE-PRO PATRIA

Girone B

SUDTIROL-SAMBENEDETTESE 0-0

RAVENNA-VICENZA

MONZA-FERMANA

Girone C

REGGINA-MONOPOLI

POTENZA-RENDE

VIRTUS FRANCAVILLA-CASERTANA

