Playoff Serie C, mercoledì 15 maggio si torna in campo: ecco gli accoppiamenti e le sfide [DETTAGLI]

13 Maggio 2019 00:04

Playoff Serie C, mercoledì 15 maggio si torna in campo per il secondo turno. Tante partite interessanti, spicca Catania-Reggina

Si è concluso il primo turno dei playoff di Serie C: sfide emozionanti ed avvincenti non senza sorprese. Eliminati a sorpresa la Sambenedettese, Vicenza e Pro Vercelli. Avanzano il Monza di Berlusconi e la Reggina di Luca Gallo. Ddelineati gli accoppiamenti del secondo turno, in programma mercoledì 15 maggio (orari da definire). Le squadre che passeranno il turno andranno alla fase nazionale.

PARTITE:

GIRONE A

Arezzo – Carrarese

Pro Vercelli – Novara

GIRONE B

Feralpisalò – Ravenna

Monza – Sudtirol

GIRONE C

Catania – Reggina

Potenza – Francavilla

