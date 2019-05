Playoff Serie C: al via la fase nazionale, ecco gli accoppiamenti

16 Maggio 2019 12:42

Playoff Serie C, sorteggiate le gare della fase nazionale: ecco tutti gli accoppiamenti. Prima partita il 19 Maggio

Playoff Serie C – Parte subito la fase nazionale degli spareggi promozione di Serie C. Dopo gli ottavi di finale andati in scena nella giornata di ieri, che ha visto l’eliminazione di Sudtirol, Novara, Pro Vercelli, Ravenna, Reggina e Virtus Francavilla, sono usciti poco fa i sorteggi degli accoppiamenti dei quarti di finale. Gare di andata e ritorno, prima partita il 19 Maggio, seconda il 22 Maggio.

PARTITE:

Feralpisalò-Catanzaro

Potenza-Catania

Arezzo-Viterbese

Carrarese-Pisa

Monza-Imolese

