Playoff Serie C: partita la prevendita dei biglietti per Catania-Reggina [INFO e DETTAGLI]

14 Maggio 2019 12:14

Playoff Serie C: iniziata la prevendita dei tagliandi validi per assistere alla gara Catania-Reggina

E’ iniziata la prevendita dei tagliandi validi per assistere alla gara Catania-Reggina, valevole per il Secondo Turno Play Off – Fase del Girone C del Campionato Serie C 2018/19, in programma allo stadio “Angelo Massimino” mercoledì 15 maggio alle 20.30

Playoff Serie C: partita la prevendita dei biglietti per Catania-Reggina, limitazioni e restrizioni

Per i residenti nella provincia di Reggio Calabria, vendita dei tagliandi esclusivamente per il Settore Ospiti e solo se in possesso della tessera di fidelizzazione della società Reggina; Incedibilità dei titoli di ingresso; Divieto di vendita online per i tagliandi del Settore Ospiti. Sarà possibile acquistare il biglietto nel circuito ticketone. www.ticketone.it

Playoff Serie C: partita la prevendita dei biglietti per Catania-Reggina, i tagliandi costano 12 euro

I tagliandi validi per l’accesso al Settore Ospiti per la partita Catania-Reggina, riservati ai possessori di tessera di fidelizzazione rilasciata dalla società Urbs Reggina, saranno disponibili, ai sensi della normativa vigente, fino alle ore 19.00 di stasera.

Notizie sempre aggiornate da Calabria e Sicilia, focus su Messina e Reggio Calabria con l’APP di StrettoWeb per iPhone e iPad: click qui per scaricarla dall’App Store

Notizie sempre aggiornate da Calabria e Sicilia, focus su Messina e Reggio Calabria con l’APP di StrettoWeb per tutti i dispositivi Android: click qui per scaricarla da Google Play

Valuta questo articolo