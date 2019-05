23 Maggio 2019 11:55

Playoff Serie C: ecco gli accoppiamenti delle semifinali, super derby siciliano tra Trapani e Catania

E’ già tempo di sorteggi in vista delle semifinali dei playoff di Serie C. Dopo la giornata di ieri che ha visto l’eliminazione del Catanzaro, il passaggio del turno del Feralpisalò, del Catania, dell’Arezzo, del Pisa, così come dell’Imolese a discapito del Monza di Berlusconi è già tempo per le nuove sfide.

ECCO GLI ACCOPPIAMENTI:

CATANIA-TRAPANI

FERALPISALO’-TRIESTINA

AREZZO-PISA

IMOLESE-PIACENZA

