Playoff Serie C: ecco l’orario della partita di Catania-Reggina

13 Maggio 2019 14:49

Playoff Serie C: avrà inizio alle 20.30 l’incontro in programma mercoledì al “Massimino” tra Catania e Reggina

Dopo l’arbitro, la Lega Pro ha deciso l’orario di inizio della partita playoff Serie C tra Catania e Reggina. Il match di mercoledì si disputerà alle 20:30. Gli amaranto hanno centrato la qualificazione pareggiando per 1-1 in casa contro il Monopoli al Granillo. Tanta attesa per i tifosi per quanto riguarda la vendita dei biglietti: saranno in migliaia i tifosi della Reggina a recarsi in Sicilia.

