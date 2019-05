Play Off, Reggina-Monopoli: aperta la prevendita [TUTTI I PUNTI VENDITA]

9 Maggio 2019 13:16

Play Off, Reggina-Monopoli: gli abbonati per la stagione 2018/19 potranno usufruire del diritto di prelazione presso le prevendite e on line sul portale vivaticket.it

La Reggina 1914 comunica che è aperta la prevendita per l’acquisto del tagliando d’ingresso allo stadio “Oreste Granillo“ di Reggio Calabria relativo la gara dei play off tra la compagine amaranto e il Monopoli prevista per domenica 12 maggio alle ore 19.30

Gli abbonati per la stagione 2018/19 potranno usufruire del diritto di prelazione presso le prevendite e on line sul portale vivaticket.it.

Considerato il poco tempo per la vendita dei biglietti, i nostri abbonati potranno usufruire della prelazione soltanto dalle ore 14 del 9 maggio alle ore 13 del 10 maggio. Terminato il diritto di prelazione, i posti sono da ritenersi liberi.

Per usufruire della prelazione on line, bisognerà accedere al sito vivaticket.it, scegliere l’evento Reggina – Monopoli PRELAZIONE e inserire il numero di abbonamento riportato preceduto dagli zeri fino ad un totale di 12 cifre.

ESEMPIO 1: se il numero dell’abbonamento è composto da cinque cifre 12345, bisogna inserire sette zeri antecedentemente.

ESEMPIO 2: se il numero dell’abbonamento è composto da sei cifre 123456, bisogna inserire sei zeri antecedentemente.

Per usufruire della prelazione presso la prevendita, bisognerà esibire documento d’identità e abbonamento. Gli abbonati di un determinato settore, possono acquistare il biglietto in un altro settore, perdendo però il posto utilizzato durante la stagione.

Terminato il diritto di prelazione, si apre la fase di vendita libera in cui tutti i tifosi potranno acquistare il tagliando d’ingresso allo stadio sia on line sul portale vivaticket.it e sia in prevendite. Per l’acquisto del biglietto è obbligatorio esibire il documento d’identità a cui va intestato il tagliando.

SI PRECISA CHE IL BIGLIETTO IN PRELAZIONE PUO’ ESSERE INTESTATO SOLO AL TITOLARE DELL’ABBONAMENTO

PREZZI DI VENDITA

Curva Sud € 8,50, ridotto under 14 € 5

Tribuna Est € 12, ridotto under 14 € 8

Tribuna Ovest € 20, ridotto under 14 € 12

Tribuna Vip € 50, no ridotto.

più diritti di prevendita pari a € 1.50

ELENCO PREVENDITE:

OFFICIAL TICKETING REGGINA a Piazza Duomo. Giorni e Orari apertura:

Giovedì 9 maggio dalle ore 14 alle 21.30

Venerdì 10 e sabato 11 maggio dalle ore 9.30 alle ore 21.30

Domenica 12 maggio dalle ore 8.30 alle ore 19.30

SISAL MATCH POINT CATONA

Via Nazionale Catona 177 Tel. 0965/304888 Aperto tutti i giorni dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15 alle 20.30 – Sabato e Domenica apertura dalle ore 9.00 alle 20.30 (No Stop)

TABACCHERIA BAGNATO DOMENICA

Via Stadio a Monte, 25 – RC tel. 0965/ 51324. Aperto Lun-Sab: 07.00/13.30 15.00/20.30 Dom: 08.00/13.00

EASYTRAVEL

corso Vittorio Emanuele II, 89 Bagnara Calabra, Tel 371/3279655. Apertura Lun-Sab: 09.00/20.00 Dom: chiuso

corso Vittorio Emanuele II, 89 371/3279655. Apertura Lun-Sab: 09.00/20.00 Dom: chiuso BART CAFE’ corso Garibaldi, 325 Reggio Calabria TEL:+39 0965 332908 ORARI:Lun-Dom: 00.00/24.00

– BCENTERS

via Sbarre Centrali, 324 Reggio Calabria

Lun: 14.30/20.15 Mar-Ven: 09.30/12.40 15.00/20.15 Sab-Dom: 09.30/20.15

GOLD BET

Viale Aldo Moro, 99 Reggio Calabria

GOLD BET

Via Amm. Curzon, 10 Villa San Giovanni

Via Amm. Curzon, 10 Villa San Giovanni TREKS

Viale Larussa, 87 Villa San Giovanni

