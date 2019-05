Pensionato imbavagliato e ucciso in casa: arrestati 4 calabresi [DETTAGLI]

3 Maggio 2019 11:14

Pensionato ucciso, gli autori sono stati incastrati da dna e video

Sono stati identificati e arrestati i presunti autori dell’omicidio di un pensionato 74enne avvenuto il 17 marzo nella sua casa di San Lorenzo in Capo (Pu). I carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Pesaro e Urbino e del Nucleo operativo della Compagnia di Fano, la mattina del 1 maggio, con una operazione svolta a Pesaro e nei comuni di San Pietro in Casale (Bo) e Melissa (Kr), hanno individuato e catturato, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Pesaro, 4 indagati per l’omicidio del pensionato, rinvenuto imbavagliato e legato, nel soggiorno della sua abitazione di campagna. Un sospettato e’ stato catturato a Pesaro, due nel bolognese e uno in provincia di Crotone. Gli arrestati, tutti originari della Calabria ma da tempo residenti nelle Marche e in Emilia Romagna, saranno ascoltati nelle prossime ore durante gli interrogatori di garanzia in carcere. Alla loro identificazione i Carabinieri sono giunti attraverso una un’indagine, attuata con molteplici accertamenti sul territorio, con esami del traffico dei ponti ripetitori telefonici e con la visione di ore di filmati delle telecamere di sorveglianza, poste su strade e autostrade lungo il percorso fatto quella notte dai malviventi e cosi’ scoperto dai carabinieri. Grazie a continui pedinamenti ed escamotage i carabinieri del Nucleo Investigativo hanno avvicinato i quattro uomini ed acquisito di nascosto i loro campioni biologici, da cui la sezione biologia del Ris di Roma ha potuto isolare i profili genetici per il confronto con i reperti della scena del delitto. Due profili genetici maschili ricavati dal nastro che stringeva la vittima hanno fornito corrispondenza col Dna di due degli arrestati.

