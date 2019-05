Pedofilia: abusò di 10 minori, ex prete condannato a 20 anni di carcere [NOME e DETTAGLI]

11 Maggio 2019 11:16

Pedofilia: condanna esemplare per un ex prete, condannato a 20 anni di carcere per violenza sessuale aggravata, produzione e diffusione di materiale pedopornografico

Pena esemplare per un ex prete pedofilo: dovrà scontare 20 anni di carcere, l’ex sacerdote 57enne foggiano Giovanni Trotta, condannato per violenza sessuale aggravata, produzione e diffusione di materiale pedopornografico, reati compiuti nel 2014 ai danni di 10 minorenni. La Corte di Appello di Bari ha confermato la responsabilità dell’uomo che era stato condannato in primo grado a 18 anni di reclusione dal Tribunale di Foggia per abusi su nove bambini, aumentando la pena a 20 anni di reclusione e 150 mila euro di multa.

