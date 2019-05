Parte accidentalmente un colpo dal fucile: muore 62enne

10 Maggio 2019 22:42

Un uomo è morto nel garage della sua abitazione a Silvi Marina mentre puliva un fucile da caccia

Un uomo di 62 anni, A.C., è morto nel garage della sua abitazione a Silvi Marina (Te) mentre puliva un fucile da caccia. Sulla dinamica della tragedia stanno ora indagando i carabinieri della Compagnia di Giulianova (Te) anche se la pista del suicidio sembra essere stata abbandonata. Dalla testimonianza della moglie che si trovava in casa sembra c he l’uomo in quel momento stava pulendo il suo fucile quando è partito accidentalmente un colpo che lo ha preso in pieno volto. Poi la disperazione della moglie che ha provato a soccorrerlo e a chiedere l’arrivo di un’ambulanza. Ma quando i sanitari del 118 sono arrivati l’uomo aveva cessato di vivere.

(AdnKronos)

