Paolo Brosio si confessa: “ero fissato con le donne, e la droga è devastante. Poi ho chiesto aiuto a Dio”

31 Maggio 2019 11:26

Paolo Brosio è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall’1.30 alle 6.00 del mattino

Brosio è tornato sulla sua recente partecipazione all’Isola dei Famosi: “Sono ancora deboluccio, ho perso tanti chili, diciassette, mi devo risistemare un po’. Se tu vai lì in buone condizioni fisiche è più facile, ma io ho avuto tante punture di insetti e quindi ho avuto delle infezioni. E’ quello che mi ha messo in difficoltà. La sofferenza legata alla mancanza di cibo riuscivo a contenerla, ma le punture e le infezioni mi hanno messo in difficoltà. Ho dato tutto quello che potevo dare. Le donne sull’Isola? Quando sei in tale difficoltà fisica, già sei sfinito. Se ti metti anche a immaginare un approccio, ti vengono gli incubi solo a pensarci. Ragazze belle ce ne erano tante. Da Taylor Mega ad Ariadna Romero. Era pieno di belle ragazze. Belle e inavvicinabili però. Nel senso che c’era un rapporto di simpatia, ma non gliela facevi nemmeno a pensarci a certe cose. La tentazione era molto attutita”.

Sulle leggi anti aborto in Georgia: “Io sono contrario all’aborto. L’aborto non è un diritto, è una schiavitù. Il ventre di una donna è tabernacolo di vita. Io per molti anni l’ho considerato tutt’altro. Per il godimento personale, per il divertimento, perché ero fissato con le donne. Quante ne ho avute? Non ho il pallottoliere, ma per me è cambiato il mondo. Ho le mie confessioni, i miei momenti di difficoltà, sono fatto di carne umana. Ma per me prima il peccato non esisteva. E’ cambiata la mia vita. E’ successo qualcosa di grosso. Ora faccio i conti con Dio, prima facevo i conti solo con me stesso”.

Sulla cassazione che ha stabilito sia reato commercializzare i derivati da cannabis light: “Il principio attivo rispetto a venti anni fa è decisamente più potente, si passa da quello ad altre cose. La droga è devastante, che bisogno c’è di venderla anche legalmente. Io poi devo stare zitto, nella mia vita ho provato certe cose ed ho avuto anche momenti brutti. L’uomo è fatto di debolezze, di fragilità, spesso tutto ciò che è peccato attira di più. Bisogna chiedere aiuto a Dio per rimanere saldi nella vede”.

Valuta questo articolo