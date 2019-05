A Palmi la presentazione del libro “La ‘ndrangheta è anche femmina… e non è bella”

21 Maggio 2019 09:13

Un libro a fumetti ispirato a una storia di affido di minore appartenente a una famiglia di ’ndrangheta sarà presentato il 24 maggio a Palmi

La ’ndrangheta è anche femmina… e non è bella è un agile volume del dott. Giuseppe Laganà sul ruolo e le funzioni della donna all’interno della ‘ndrangheta, nelle complesse trame delle relazioni familiari. Laganà, psicologo e psicoterapeuta, membro associato della Società Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica dell’Infanzia, dell’Adolescenza e della Coppia, raccoglie in questo libro il racconto delle esperienze di coppie che hanno sperimentato l’affido familiare di minori appartenenti a famiglie di ’ndrangheta. Dalle suggestioni di uno di questi racconti nasce oggi un libro a fumetti curato da alcuni studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Nicola Pizi” di Palmi, guidati dal docente di Disegno e Storia dell’Arte, il Prof. Francesco Maria Ferrari, con la supervisione della dirigente Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci. Il volume, pubblicato da Falco Editore, ha lo stesso titolo del testo che lo ha ispirato, La ’ndrangheta è anche femmina… e non è bella. SARÀ PRESENTATO VENERDÌ 24 MAGGIO 2019 ALLE ORE 11 A PALMI, PRESSO L’AUDITORIUM DELL’ISTITUTO, IN VIA SAN GAETANO S.N.C. L’Autore firmerà le copie in vendita.

Valuta questo articolo