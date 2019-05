A Palmi la giornata di pulizia “Spiagge e fondali puliti”

21 Maggio 2019 15:13

A Palmi avrà luogo la giornata “C’era una volta il mare”, dedicata alla pulizia della costa e legata al progetto “Spiagge e fondali puliti” di Legambiente ed all’iniziativa ecologica “Plastic Free” della Capitaneria di Porto

Sabato 25 Maggio, presso il litorale della Tonnara di Palmi, avrà luogo la giornata “C’era una volta il mare”, dedicata alla pulizia della costa e legata al progetto “Spiagge e fondali puliti” di Legambiente ed all’iniziativa ecologica “Plastic Free” della Capitaneria di Porto. La giornata ecologica dedicata al mare è stata organizzata dal Comune di Palmi, dal circolo Legambiente di Cittanova e dalla Capitaneria di Porto di Gioia Tauro, con la preziosa collaborazione della Protezione Civile, dell’Anpana, della Croce Rossa Italiana, dei Club Services della città, della Lega Navale e dell’associazione turistica della Tonnara di Palmi.

Il programma prevede delle operazioni di pulizia estese su tutto il litorale, nel corso delle quali i partecipanti preleveranno dalla spiaggia e dai fondali del porto tutti i rifiuti presenti. Alle operazioni di recupero prenderanno parte anche moltissimi alunni delle scuole della città, già informati sulla tematica da alcuni incontri organizzati negli istituti e tenuti dagli organizzatori. La raccolta avverrà anche grazie ai kit acquistati per l’occasione dagli organizzatori, che comprenderanno una polizza assicurativa personale e gli strumenti necessari agli scavi e alla raccolta, come guanti, rastrelli e cestini di raccolta.

L’Amministrazione Comunale, molto sensibile alle tematiche legate all’ambiente, ha deciso di avviare un duplice cammino parallelo, volto sia all’azione che alla sensibilizzazione della cittadinanza sul tema dell’inquinamento, drammaticamente esploso nel corso degli ultimi anni. Iniziative di questo genere si inseriscono in un più ampio contesto operativo, comprendente azioni di tutela ambientale, ed in linea con le direttive comunitarie, come il blocco della plastica usa e getta a partire dal 2020.

