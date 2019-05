Messina: il Parco dei Nebrodi premia i Paladini del Suolo

10 Maggio 2019 09:54

Concluse al Parco dei Nebrodi le attività del progetto di legalità ambientale

Vivere nel Suolo: questo il motivo conduttore di un “racconto perimmagini” svolto nell’ambito di una giornata organizzata dall’Ente Parco dei Nebrodi e dalla Società Italiana della Scienza del Suolo a Galati Mamertino (ME) che ha visto la partecipazione di un centinaio di studenti delle scuole elementari e medie dell’Istituto Comprensivo

Longi.

Insieme a Carmelo Dazzi, Presidente della Società Europea per la Conservazione del Suolo, Giuseppe Lo Papa Consigliere della Società Italiana della Scienza del Suolo e Salvatore Gurgone, di Legambiente Nebrodi, gli scolari, assistiti dai propri docenti, hanno percorso il racconto per immagini, che ognuno aveva già ricevuto in forma di

fumetto, e hanno acquisito conoscenza e consapevolezza sulla risorsa suolo, la sua importanza per l’ambiente e la vita e la necessità della sua salvaguardia. I lavori sono stati introdotti da Antonino Baglio, Sindaco di Galati e Rita Troiani, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Longi.

Gli studenti hanno presentato le loro attività sul tema della giornata e sono stati premiati da Luca Ferlito, Commissario Straordinario del Parco dei Nebrodi, che li ha insigniti del grado di “Paladino del

Suolo”. “La Giornata è stata una fra la le numerose attività realizzate dal Parco dei Nebrodi nell’ambito di un percorso di educazione ambientale che, in questa occasione, ha voluto focalizzare l’attenzione sulla diffusione, fra i più giovani, della conoscenza del suolo, risorsa primaria fondamentale per la nostra vita” – ha dichiarato Luca

Ferlito, Commissario straordinario del Parco dei Nebrodi. “Per noi studiosi del Suolo – hanno sottolineato Carmelo Dazzi e Giuseppe Lo Papa, docenti di Pedologia presso l’Università degli Studi di Palermo – è questo un momento di grande soddisfazione. Conoscere il Suolo significa battersi per il rispetto del nostro territorio e il

nostro paesaggio. Anche per questo motivo, la Scienza del Suolo Italiana è qui per ribadire impegno e attenzione nel favorire un percorso di educazione ambientale espressamente dedicato ai più giovani che rappresentano le future generazioni alle quali è affidato l’arduo e nobile compito di difendere il suolo e acquisire le conoscenze e competenze che sono alla base della crescita e del progresso di ogni comunità sociale”.

L’evento rappresenta la continuazione delle giornate di legalità ambientale, organizzate sotto l’egida del Parco nel febbraio scorso a Rocca di Capri Leone e Troina, i cui lavori erano stati conclusi dagli Assessori regionali Grasso e Lagalla Grande la soddisfazione degli organizzatori dell’evento, Rita Troiani, Dirigente dell’Istituto Comprensivo Longi e Massimo Geraci Dirigente dell’Ente Parco dei Nebrodi, “l’idea di far passare la divulgazione della conoscenza sul Suolo attraverso il meccanismo della formazione istituzionale si è rilevata molto efficace” . Auspicio comune il consolidamento e la diffusione di queste pratiche formative.

Valuta questo articolo