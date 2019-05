8 Maggio 2019 13:46

Omicidio in Sicilia: fratello di un ex sindaco è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco a Belmonte Mezzagno

Efferato omicidio in Sicilia dove Antonino Di Liberto è stato ucciso con colpi d’arma da fuoco a Belmonte Mezzagno, nei pressi di Palermo. L’uomo è fratello dell’ex sindaco del paese Pietro Di Liberto; all’impresa per la quale lavorava come ingegnere era stato revocato un appalto dell’Enel perché ritenuto, secondo la Prefettura, legato da vincoli di parentela ad ambienti mafiosi. Sul posto le forze dell’ordine.

Foto di repertorio

