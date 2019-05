Efferato omicidio in Calabria: 50enne ucciso a coltellate. Arrestato il presunto colpevole [NOMI e DETTAGLI]

4 Maggio 2019 10:24

Omicidio in Calabria: un uomo di 50 anni è stato accoltellato a morte nella tarda serata di ieri a Miglierina, a pochi chilometri da Catanzaro. Per il delitto è stato sottoposto a fermo un giovane di 30 anni

Omicidio Calabria- Un 50enne, Cesare Falvo, è stato accoltellato a morte nella tarda serata di ieri a Miglierina, in provincia di Catanzaro. Per l’omicidio è stato arrestato Giuseppe Arabia, di 30 anni. Ieri sera, secondo gli inquirenti, c’è stata una lite per motivi personali al culmine della quale il giovane ha colpito mortalmente il 50enne con un coltello. Subito dopo il 30enne è fuggito gettando l’arma, ma poco dopo, è stato rintracciato e fermato dai Carabinieri. L’uomo è stato interrogato per tutta la notte.

