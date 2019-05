22 Maggio 2019 15:32

Anche Messina partecipa alla prima edizione delle Notte dei Santuari: il 1° giugno chiese aperte sino a tarda notte in tutta Italia

Al via a Messina la prima edizione della “Notte dei Santuari”: il 1° giugno le chiese di Messina e provincia, in contemporanea in tutta Italia, resteranno aperte sino a tarda notte. L’iniziativa si svolge in collaborazione con la Conferenza Episcopale Italiana e il Collegamento Nazionale Santuari di cui P. Mario, rettore della Basilica di S. Antonio di Messina, è il Presidente. Il programma delle iniziative a Messina verrà illustrato il prossimo 30 maggio.

