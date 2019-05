Nominato il nuovo Comandante della Guardia di Finanza

20 Maggio 2019 22:48

Il Consiglio dei Ministri nomina il nuovo Comandante della Guardia di Finanza

Il Consiglio dei Ministri nella seduta n. 59 di lunedì 20 maggio 2019, ha deliberato – tra l’altro – su proposta del Ministro dell’economia e finanze, la nomina a Comandante generale della Guardia di Finanza del Generale di Corpo d’armata Giuseppe Zafarana, il quale subentra nella carica al Gen. di C. d’A. Giorgio Toschi. Il Generale Giuseppe Zafarana, nato a Piacenza il 02/05/1963, è in possesso dei seguenti Titoli di Studio e professionali: ● Laurea in Scienze Politiche; ● Laurea in Giurisprudenza; ● Laurea in Scienze Sic. Econ.Fin.; ● Titolato Scuola superiore di polizia tributaria. Entrato in Accademia nel 1981, nel corso della sua carriera, ha ricoperto molteplici incarichi, tra cui, nel grado di Generale, quello di 15° Comandante dell’Accademia della Guardia di Finanza e di Comandante Regionale Lombardia, per poi assumere, nel 2016, il delicatissimo incarico di Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di finanza. Promosso Generale di Corpo d’Armata, nel gennaio del 2018, ha svolto continua attività di insegnamento in materie giuridiche e tecnico-professionali presso gli Istituti di istruzione del Corpo e Interforze. Attualmente è al Comando dell’interregionale dell’Italia centrale con sede a Roma e competenza sulle Regioni Lazio, Umbria, Abruzzo e Sardegna. E’ Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, nonché decorato della Croce di Ufficiale con Spade al Merito Melitense del Sovrano Militare Ordine di Malta e di Cavaliere di Merito del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio. Inoltre, è stato insignito delle medaglie per i servizi resi alla NATO nelle operazioni nei Balcani nel 2005 e in relazione all’operazione ISAF in Afghanistan nel 2007. Entro fine mese, con molta probabilità il 25 maggio, avrà luogo l’insediamento del Generale di Corpo d’Armata Giuseppe Zafarana al vertice del Corpo della Guardia di Finanza con sede del Comando Generale a Roma presso la Caserma Piave.

