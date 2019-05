‘Ndrangheta: assolto definitivamente il titolare della “Stocco&Stocco”. La Procura di Reggio Calabria non presenta appello

18 Maggio 2019 17:06

‘Ndrangheta: la Procura di Reggio Calabria ha deciso di non presentare appello contro Francesco D’Agostino. Dunque, la vicenda giudiziaria del titolare della “Stocco&Stocco” si conclude qui

Dopo la sentenza di assoluzione con formula piena pronunciata nei mesi scorsi, giunta al termine del processo con rito abbreviato nell’ambito del procedimento scaturito dall’operazione “Alchemia”, la Procura di Reggio Calabria ha deciso di non presentare appello contro Francesco D’Agostino. Dunque, la vicenda giudiziaria del titolare della “Stocco&Stocco”, difeso dagli avvocati Guido Contestabile e Giovanni Marafioti, si conclude qui. Dal luglio 2016, e per 18 lunghi mesi, D’Agostino ha dovuto affrontare l’accusa di “intestazione fittizia di beni”. La rinuncia, da parte della Procura competente, all’appello contro la sentenza di assoluzione, rappresenta sicuramente una vittoria per Francesco D’Agostino. “Finalmente la verità è emersa fino in fondo – ha affermato D’Agostino – e sono felice che ogni ombra sia stata fugata. La mia storia è cristallina ed è tutta costruita sul sacrificio e sul mio impegno quotidiano. Essere imprenditori in Calabria è un’impresa titanica, per le condizioni generali e per le continue difficoltà apportate da un contesto in crisi. È stato difficile reggere l’urto di un’accusa così infamante e triste. Ma la verità ha trionfato. A riguardo, la mia fiducia nella Magistratura non è mai venuta meno. Mi auguro che gli Organi di informazione diano lo stesso risalto a questa notizia così come fatto all’inizio della vicenda giudiziaria. Il mio ringraziamento – ha proseguito – va alla mia famiglia, ai miei legali per la grande professionalità dimostrata, ai miei collaboratori aziendali e politici e a tutti colori i quali mi sono stati vicini in un momento difficile della mia vita”.

Valuta questo articolo