Messina e la febbre del sabato sera, guerra dei residenti alla movida selvaggia: “Passiamo notti d’inferno”

4 Maggio 2019 20:28

Movida selvaggia a Messina, residenti esausti: “Intervengano Prefetto e Questore”

Una storia che si ripete. Anche stanotte per i residenti del centro storico di Messina è stata una “notte di inferno”. Il centro città fino alle prime luci dell’alba è stato preso d’assalto e quella dei residenti è ormai una guerra contro la movida selvaggia: una battaglia che non riguarda più soltanto il Sindaco e l’amministrazione comunale. Proprio qualche giorno fa se ne è discusso in aula consiliare a Palazzo Zanca, insieme all’assessore Musolino e durante la seduta è stato detto a chiare lettere che la Polizia Municipale non dispone di risorse idonee a consentire controlli capillari notturni. La movida selvaggia è evidentemente un problema a cui l’Amministrazione comunale non riesce a far fronte. Ne è prova anche la delibera approvata a dicembre e nei fatti mai rispettata. “La questione– spiega Michele Bisignano- coinvolge quindi anche il Prefetto, alla luce della recente direttiva del Ministro degli Interni, ed il Questore, perchè basta circolare la sera e la notte nel “quadrilatero” della movida per rendersi conto che si è in presenza di problematiche”.

Il comitato di residenti denuncia una situazione divenuta ormai insopportabile: “siamo costretti a subire la lesione di diritti fondamentali quali quello al riposo notturno, alla libera circolazione, ed al diritto alla salute, senza che ci siano interventi adeguati e realmente risolutivi da parte delle autorità preposte”.

Disagi in particolare si registrano in via Cardines, dove la notte la musica dei locali prosegue oltre i limiti orari consentiti: “la musica e gli schiamazzi arrecano un continuo disturbo del riposo delle persone e della quiete pubblica, il comitato che si è riunito in prefettura per il degrado di certe aree cittadine ed i provvedimenti da assumere è a conoscenza di quali fenomeni di degrado si svolgono in pieno centro storico con la scusa della movida? Ed il vice sindaco che ha partecipato alla riunione ha portato a conoscenza tutte le proteste dei cittadini residenti e i disagi che subiscono a causa del comportamento degli arroganti che imperversano senza essere perseguiti? Non credo”- Conclude Bisignano, che manifesta preoccupazione anche in vista di alcune novità che a giorni entreranno in vigore: è stato consentito, sempre con ordinanza, un ampliamento degli orari di diffusione della musica. Martedì, giovedì, venerdì e sabato lo stop alla musica sarà previsto alle due e la domenica alle due e venti, compresi i venti minuti di tolleranza. “Ciò significa che gli schiamazzi degli avventori proseguiranno per altre ore e noi potremmo addormentarci non prima delle 3-4 di notte. È civile tutto ciò?“- si domanda Bisignano.

Valuta questo articolo