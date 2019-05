Motta San Giovanni: domani l’inaugurazione del plesso scolastico e uffici comunali di Serro Valanidi

13 Maggio 2019 20:32

Martedì 14 maggio, con inizio alle ore 16:00, saranno inaugurati i nuovi locali della delegazione di Serro Valanidi nel Comune di Motta San Giovanni. L’edificio, oggetto negli ultimi mesi di interventi di manutenzione straordinaria, è adesso diviso in più ambienti autonomi destinati ad ospitare gli uffici comunali, la scuola, le associazioni del territorio. In particolare, all’interno delle nuove e più accoglienti aule scolastiche prenderà il via “Come un faro: abitiamo la Comunità educante”, il progetto dell’Istituto Comprensivo di Motta San Giovanni rivolto alle giovani famiglie con bambini di età comprese tra i 2 e i 6 anni. Parteciperanno alla cerimonia di inaugurazione il sindaco Giovanni Verduci, il vicesindaco e assessore al Decentramento e Servizi ai cittadini Rocco Campolo, l’assessore alla Pubblica Istruzione Carmelita Laganà, gli assessori e i consiglieri comunali tutti, il dirigente scolastico Teresa Marino, il Comandante della stazione dei Carabinieri di Rosario Valanidi maresciallo Antonio Fazio, il parroco don Celestino, Valentina Trotta e le assistenti della Cooperativa Marta.

