Reggio Calabria: supporto di base delle funzioni vitali e defibrillazione, a Motta San Giovanni importanti corsi certificativi

31 Maggio 2019 13:38

Dopo il successo di partecipazione degli eventi sulle manovre salvavita e antisoffocamento nel bambino e nel lattante, considerate le numerose richieste, l’associazione Apostrofi, sempre con il patrocinio del Comune di Motta San Giovanni e la collaborazione dell’assessorato alla Cultura e Politiche sociali, organizza a Motta e Lazzaro corsi certificativi Basic Life Support – Defibrillation (BLSD). In particolare, alle ore 14:30 di sabato 15 giugno 2019, presso la porta d’Accesso all’Area Grecanica di Lazzaro, è in programma il corso regionale BLSD/P-BLSD autorizzativo all’uso del defibrillatore. Domenica 16 giugno, dalle ore 8:30, presso l’aula del Consiglio comunale a Motta si terrà il corso HS per operatori non sanitari American Heart Association. Sabato 6 luglio, dalle ore 8.30 (sede da definire), il corso BLS per sanitari American Heart Association. Dopo gli interventi dell’assessore comunale Enza Mallamaci e del presidente dell’associazione Apostrofi, lo psicologo e psicoterapeuta Dario Verardo, toccherà al dottore Fabio Foti, medico ed istruttore corsi BLSD/PBLSD AHA, trattare importanti argomenti quali le manovre salvavita di rianimazione cardipolmonare ed uso del defibrillatore negli adulti, nei bambini e nei lattanti, la risoluzione del soffocamento, la ventilazione bocca-bocca, la ventilazione di soccorso e tanto altro ancora. Ai corsi, che prevedono a carico dei partecipanti il versamento di una quota d’iscrizione, è possibile iscriversi entro martedì 4 giugno tramite mail ad associazione.apostrofi@gmail.com o contattando la segreteria organizzativa al numero 3495859346.

