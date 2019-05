Motorshow 2Mari e sicurezza stradale: dalla Mustang all’Aci ecco tutti gli appuntamenti sulla guida sicura [PROGRAMMA]

30 Maggio 2019 16:11

Mustang e i piloti nazionali della Ford Academu al Motorshow 2Mari di Saline Joniche per parlare di guida sicura e non solo!

“Ve l’avevamo promesso ed è arrivata puntualissima: ecco la Mustang targata Ford. Un’esperienza imperdibile.

Vi ricordiamo di consultare il programma per scoprire quando si terranno i corsi di guida sicura tenuti dai piloti della Ford Experience Driving Academy nella nostra area convegni“. E’ quanto si legge oggi sulla pagina Facebook dell’evento, ormai alle porte, più atteso dagli amanti dei motori: il Motorshow 2Mari di Saline Joniche.

La Mustang – fanno sapere gli organizzatori del Motorshow 2Mari – girerà in pista e Ford, inoltre, ha previsto degli incontri sulla guida sicura tenuti dai piloti nazionali della Ford Academy, ovvero la scuola piloti Ford.

Ma non solo. In materia di sicurezza si svolgeranno altri due incontri: lunedì 3 e martedì 4 giugno, al mattino, sarà presente Luca Abete che incontrerà i ragazzi delle scuole per parlare di sicurezza stradale e sensibilizzare giovanissimi verso un tema così delicato e importante. E anche Aci ha previsto un incontro sull’argomento, durante il quale, attraverso lenti particolari, farà comprendere quali sono gli effetti, e le possibile conseguenze, della guida dopo aver assunto alcool o sostanze stupefacenti.

—————————

Il Motorshow 2Mari vi aspetta dal 1 al 9 giugno 2019 all’Area Portuale di Saline Joniche a Reggio Calabria per il Motorshow 2Mari. Evento a 360° dove i protagonisti sono i motori, ma anche gli spettacoli, le esperienze dal vivo e gli incontri con i protagonisti del mondo del motorsport. Acquistando il biglietto in prevendita sarà possibile ottenere un accesso privilegiato saltando le code al varco d’ingresso. I biglietti potranno essere acquistati sul circuito vivaticket. All’interno del portale si potrà anche cercare il punto vendita più vicino al luogo di residenza.

Biglietto ingresso per singola giornata: 10 euro in prevendita; 15 euro al botteghino.

Abbonamento per tre giorni: 24 euro in prevendita.

Ingresso gratuito per bambini fino a 10 anni e diversamente abili. Articolo pubbliredazionale

Valuta questo articolo