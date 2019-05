21 Maggio 2019 06:10

Lutto nel mondo dello sport: è morto Niki Lauda, vinse tre titoli mondiali con Ferrari e McLaren tra 1975 e 1984

E’ morto l’ex pilota di Formula 1 Niki Lauda, aveva 70 anni ed è stato tre volte campione del mondo con Ferrari e Mclaren tra il 1975 ed il 1984. Lo rende noto la famiglia. “Con profonda tristezza annunciamo che il nostro amato Niki è morto pacificamente con la sua famiglia accanto lunedì”, si legge nella nota. “I suoi risultati unici come atleta e imprenditore sono e rimarranno indimenticabili, come il suo instancabile entusiasmo per l’azione, la sua schiettezza e il suo coraggio. Un modello e un punto di riferimento per tutti noi, era un marito amorevole e premuroso, un padre e nonno lontano dal pubblico, e ci mancherà”, scrivono i familiari.

