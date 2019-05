Cartoline da Monforte: passeggiata fotografica ed ecologica in uno dei borghi più belli di Messina

17 Maggio 2019 14:28

Alla scoperta di Monforte San Giorgio: passeggiata fotografica ed ecologica tra le meraviglie, i paesaggi, i volti e l’arte del suggestivo borgo in provincia di Messina

L’Amministrazione Comunale di Monforte San Giorgio in collaborazione con Lassala peddiri – la plastica fa schifo, la Parrocchia San Giorgio Martire Monforte San Giorgio, la Parrocchia Santa Maria di Crispino, la Parrocchia Monforte Marina e l’Arciconfraternita di Gesù e Maria, in occasione dei Festeggiamenti per i 73 anni della Repubblica Italiana, organizza e promuove: “Cartoline da Monforte – Passeggiata Fotografica ed Ecologica”. Cartoline da Monforte è un’occasione per promuovere culturalmente il territorio di Monforte San Giorgio attraverso le immagini e la passione per la fotografia, trasmettendo le peculiarità artistiche, paesaggistiche e sociali, riscoprendo i valori della bellezza, della natura, della condivisione, del rispetto per l’ambiente ed il paesaggio.

L’evento

L’evento avrà svolgimento il 2 Giugno 2019 con ritrovo di tutti i partecipanti a Monforte Centro presso Piazza Guido Calogero alle ore 9:00 (vicino il plesso scolastico). Dopo un breve Benvenuto da parte dell’Amministrazione Comunale, ai partecipanti verranno illustrati i percorsi e le bellezze architettoniche e paesaggistiche del territorio che potranno essere esplorate per l’occasione. Terminato il tour fotografico mattiniero, verso le ore 12:00 tutti i partecipanti si ritroveranno in Piazza Gagini a Pellegrino dove ad attenderli ci saranno gli attivisti di Lassala Peddiri – la plastica fa schifo, i quali, sensibilizzeranno all’utilizzo di materiali alternativi alla plastica e che non risultino nocivi sia all’ambiente che alla salute, ponendo anche soluzioni innovative per organizzare pic-nic senza l’utilizzo della plastica e per vivere quotidianamente senza il necessario utilizzo di materiali in plastica e/o monouso.

Plastica bandita

Nelle aree destinate al pic-nic, presenti nel Centro Urbano di Pellegrino e contestualmente, anche nel Centro Polifunzionale “Antonino Midili” in Piazza Gagini, i partecipanti potranno effettuare un pranzo a sacco senza l’utilizzo di plastica e di oggetti usa e getta. Sarà severamente vietato ai partecipanti di gettare i propri rifiuti nelle aree destinate al pranzo e nel Centro Urbano di Pellegrino dopo il ristoro, quindi, ogni partecipante dovrà riportarsi gli scarti, al fine di lasciare puliti e liberi gli spazi urbani, rispettando l’ambiente e l’ospitalità data.

Dopo le ore 15:30 si potrà continuare la passeggiata fotografica visitando Pellegrino e l’Eremo di Crispino.

Che tipologia di materiali per contenitori e posate da poter portare al PIC-NIC NO PLASTICA:

– Contenitori / recipienti / bottiglie di vetro

– Contenitori / recipienti / bottiglie di acciaio

– Contenitori / recipienti / bottiglie di acciaio/alluminio

– Contenitori / recipienti / bottiglie di ceramica

– Contenitori / recipienti / bottiglie di plastica durevole

– Posate biocompostabili

– Posate di legno

– Bicchieri di vetro

– Bicchieri di legno

– Bicchieri di plastica durevole

– Tovaglie e tovaglioli di stoffa

– Tovaglioli di carta compostabili

Il concorso fotografico

L’evento sarà caratterizzato da tre categorie per il concorso fotografico, riprendendo i tre colori della bandiera italiana e trasformandoli in altrettanti contesti: PAESAGGI, VOLTI e ARTE. Per parteciparvi bisogna iscriversi inviando una mail a cartolinedamonforte@gmail.com con oggetto “(nome partecipante)_CARTOLINE DA MONFORTE_2 GIUGNO 2019” e inserire nel testo della mail: Nome e Cognome, contesto a cui partecipare (PAESAGGI, VOLTI o ARTE) e confermare anche la partecipazione o meno al pranzo a sacco a Pellegrino.

Se la partecipazione al pranzo a sacco è confermata bisogna specificare nella mail in che tipologia di contenitori verranno portate le pietanze e le bevande, al fine di evitare sgradevoli inconvenienti ed evitare il più possibile l’utilizzo di plastiche usa e getta.

Come partecipare

I partecipanti dovranno dichiarare a quale dei tre contesti vorranno aderire e presentare, dal 10 al 28 Giugno 2019, n°4 foto per la tematica a cui si è aderiti inviando una mail a cartolinedamonforte@gmail.com avente come oggetto “CARTOLINE DA MONFORTE 2 GIUGNO 2019_(nome partecipante)_(tematica)”, es.: “CARTOLINE DA MONFORTE 2 GIUGNO 2019_Mario Rossi_ARTE”. Nella mail,oltre al nome e cognome dell’artista, specificando la categoria per cui si vuole concorrere e inserire le 4 foto da voler presentare nelle seguenti dimensioni in pixel:

1) 600×600;

2) 600×355;

3) 480×600.

Non vi sono vincoli per i dispositivi da utilizzare per scattare le foto.

Sarà cura dell’organizzazione pubblicare le foto inviate tramite mail, nell’evento facebook e nella pagina instagram dedicate, dal 1 fino al 19 Luglio 2019 esplicitando nome e cognome dell’artista e contesto. Chi per singolo contesto, alla data del 20 Luglio 2019 avrà ricevuto maggiori negli eventi social, sarà premiato a Monforte Marina durante il Festival del Gelato e dei prodotti tipici – 6^ edizione.

La partecipazione all’evento “Cartoline da Monforte – Passeggiata Fotografica ed Ecologica” è completamente gratuita.

