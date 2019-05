Riace, permesso di 3 ore a Mimmo Lucano per il comizio di chiusura delle elezioni. Il Tribunale: “può tornare nel suo paese dalle 18 alle 21”

24 Maggio 2019 12:59

Il presidente del Tribunale di Locri ha accolto la richiesta dei difensori di Mimmo Lucano

L’ex sindaco di Riace, Domenico Lucano, sindaco sospeso di Riace, potra’ tornare in paese per prendere parte questa sera al comizio di chiusura della lista “Il cielo sopra Riace” in cui e’ candidato come consigliere, dalle ore 18 alle 21 per non piu’ di tre ore. E’ questa la decisione del presidente del Tribunale di Locri accogliendo la richiesta dei difensori di Lucano. Lucano e’ stato autorizzato anche a esercitare il diritto di voto nella giornata di domenica per il tempo strettamente necessario per recarsi alle urne, senza intrattenersi oltre.

