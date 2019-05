Migranti: è caos in Sicilia. I clandestini della Sea Watch scendono dalla nave senza l’autorizzazione di Salvini: “denuncio tutti”

19 Maggio 2019 22:24

Migranti, è caos in Sicilia. Sequestrata dalla Guardia di Finanza la nave Sea Watch, i clandestini vengono fatti scendere senza l’autorizzazione di Salvini

E’ caos migranti in Sicilia. Scatta il sequestro della Sea Watch ferma da due giorni al largo di Lampedusa e i 47 migranti a bordo vengono fatti sbarcare senza l’autorizzazione del Ministro degli Interni, Matteo Salvini: “Sono pronto a denunciare per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina chiunque sia disponibile a far sbarcare gli immigrati irregolari su una nave fuorilegge. Questo vale anche per organi dello Stato: se questo procuratore autorizza lo sbarco, io vado fino in fondo”, afferma il leader della Lega. Il riferimento è al procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio.

