Mezzogiorno in Famiglia, Caulonia sogna la finale. Belcastro: “un piccolo miracolo”

23 Maggio 2019 09:46

Le telecamere della Rai tornano in Piazza Mese a Caulonia

Le telecamere della Rai tornano in Piazza Mese. Sabato 25 e domenica 26 maggio Caulonia sarà ancora protagonista a “Mezzogiorno in Famiglia”, la popolare trasmissione di Rai 2 condotta da Adriana Volpe, Massimiliano Ossini e Sergio Friscia per la regia di Michele Guardì, a caccia del pass per la finalissima che mette in palio uno scuolabus. Avversario della semifinale sarà il comune piemontese di Tagliolo Monferrato, che nei quarti di finale ha avuto la meglio su Acerenza. La trasmissione darà spazio, come nelle puntate precedenti, alla tradizione culinaria di Caulonia, alle bellezze artistiche ed artigianali del territorio ed alle rievocazioni storiche. In paese fervono i preparativi e l’attesa si fa sempre più spasmodica. Il Sindaco Caterina Belcastro, nel formulare un in bocca al lupo ai ragazzi cauloniesi, invita tutti a sostenerli attraverso il televoto. “Stiamo realizzando un piccolo grande miracolo – afferma il primo cittadino – siamo contenti ed orgogliosi di chi ha dato l’anima compiendo un’impresa che ci ha portato a lottare per la finale, riscoprendo il valore di essere comunità. Non vogliamo fermarci e confidiamo nel supporto di tutti i cauloniesi e non solo per proseguire la nostra avventura televisiva”.

Valuta questo articolo