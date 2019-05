Mezza Maratona Città di Capo d’Orlando: oltre 600 atleti al via

10 Maggio 2019 18:23

Sabato di grandi emozioni sportive a Capo d’Orlando

Domani sera alle 19, sul lungomare Andrea Doria davanti al PalaValenti scatterà la 9ª edizione della Mezza Maratona Città di Capo d’Orlando by night – Radio Doc, inserita nel calendario della Federazione Italiana Atletica Leggera al livello Bronze e valida quale seconda tappa del Running Sicily-Coppa Conad.

“Una mezza maratona che si corre in notturna è un evento pressoché unico nel suo genere in Italia – ha affermato il presidente della Podistica Capo d’Orlando Cinzia Sonsogno che organizza la manifestazione – ma abbiamo voluto lanciare questa sfida e crediamo pure di averla vinta perché sono circa 600 gli atleti iscritti alla corsa. Lavoriamo a questo evento ormai da nove mesi, ma non guardiamo solo all’aspetto sportivo, ma anche a quello turistico, visto che avremo centinaia di famiglie che dormiranno a Capo d’Orlando la notte di sabato e potranno godere dell’ospitalità della città anche nella giornata di domenica”.

Alla conferenza stampa di presentazione della Mezza Maratona Città di Capo d’Orlando by night sono intervenuti il presidente del comitato provinciale della Fidal Messina Nunzio Scolaro e il Sindaco Franco Ingrillì che ha voluto sottolineare come l’aver raggiunto nove edizioni della mezza maratona “è chiaro segnale di un movimento podistico che a Capo d’Orlando è in grande crescita per una città che ama fare sport e applaudire chi lo sport lo pratica a tutti i livelli. Voglio ringraziare la Podistica Capo d’Orlando – ha affermato il Sindaco Ingrillì – per il notevole sforzo organizzativo che ha compiuto. I numeri dei partecipanti sono importanti e ci stimolano a puntare sul turismo sportivo come evoluzione di un mercato capace di offrire una valida alternativa alla classica vacanza da spiaggia, sole e mare. Sarà davvero una bella serata di sport tutta da vivere a Capo d’Orlando anche per la partita dei quarti di finale play off dell’Orlandina Basket contro Biella”.

Le modifiche alla viabilità

Ovviamente, lo svolgimento della Mezza Maratona Città di Capo d’Orlando by night implica modifiche alla viabilità cittadina. Dalle ore 14 alle 24 di sabato 11 maggio verrà istituito il divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata e di transito veicolare nelle seguenti vie: Vittorio Veneto, nel tratto compreso tra la Via Libertà e la Via Roma; via Roma, nel tratto compreso fra la via Andrea Doria e Via Vittorio Veneto; via Libertà, nel tratto compreso fra la via Vittorio Veneto e la rotonda del Faro; su tutto il lungomare Andrea Doria e Ligabue; per l’intero anello stradale sarà vietato il traffico ciclo moto veicolare con divieto di accesso per tutti i ciclo moto veicoli delle vie interessate dal percorso. Disposto, inoltre, l’obbligo di svolta in via Della Fonte per tutti i veicoli provenienti dalla Statale 113, dal bivio S.Martino. Per la sera di sabato sarà aperta al transito veicolare l’isola pedonale, nel tratto compreso tra la Via Umberto e la Via A. Volta. Per non arrecare disagi alla circolazione dei residenti nella Piazza Merendino e vie limitrofe, la Polizia Municipale e il personale di associazione di volontariato, garantiranno, per tutta la durata della manifestazione, il transito veicolare in sicurezza all’intersezione tra la Piazza Merendino, la via Tripoli I tronco e la Via Roma.

