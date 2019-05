Meteo: temporali, pioggia e freddo record per Maggio in Calabria e Sicilia [LIVE]

16 Maggio 2019 12:09

Meteo estremo oggi al Sud: è Giovedì 16 Maggio, ma sembra di essere a Gennaio. In pieno giorno abbiamo appena +14°C a Napoli, +12°C a Palermo, Catania, Messina e Reggio Calabria: valori mai visti nelle ore diurne di metà Maggio! E’ tornato l’inverno con nevicate sui rilievi appenninici oltre i 1.300/1.400 metri di altitudine. In mattinata forti temporali hanno colpito la Sicilia con punte di 35mm tra Catania e Messina. I temporali hanno colpito anche la Calabria meridionale, con picchi di 50mm in provincia di Reggio. Esattamente come previsto nelle scorse ore, i fenomeni più estremi hanno colpito le zone joniche, con tempeste di fulmini e intensi nubifragi. Nelle prossime ore avremo ancora piogge e temporali al Sud, soprattutto nel pomeriggio in Puglia (attenzione al Salento!), Basilicata, Calabria e Sicilia orientale. Altri temporali pomeridiani colpiranno il Centro/Nord, le zone interne tra Lazio e Abruzzo e le Alpi centro/orientali, in modo particolare il Trentino Alto Adige. Altrove è tornato a splendere il sole.

Domani, Venerdì 17 Maggio, tornerà lo scirocco per una nuova perturbazione atlantica: arriverà un’altra ondata di maltempo su Sardegna e Nord/ovest, mentre al Sud tornerà a splendere il sole con temperature in forte aumento.

