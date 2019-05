Meteo, è un Maggio pazzo: giornata invernale nello Stretto di Messina, stasera forti temporali. Domani migliora, ma la tregua durerà poco

6 Maggio 2019 14:03

Meteo, è un Maggio travestito d’inverno: ancora freddo e maltempo sull’Italia nei prossimi giorni nonostante la tregua anticiclonica che riporterà il Caldo al Sud

Meteo – Freddo anomalo in tutt’Italia in queste ore: le temperature minime di stamattina sono piombate su valori tipicamente invernali su gran parte del Paese e soprattutto al Centro/Nord con -2°C a Venaria Reale, 0°C a Malpensa, +1°C a Novara, Asti e Casale Monferrato, +2°C a L’Aquila, Como e Sondrio, +3°C a Torino e Alessandria, +4°C a Milano, Bergamo, Pavia, Vercelli, Cuneo e Mondovì, +5°C a Perugia, Siena, Modena, Reggio Emilia, Parma, Viterbo, Grosseto, Frosinone, Arezzo, Orvieto e Lodi, +6°C a Bologna, Latina, Ferrara, Aosta, Empoli e Piacenza, +7°C a Roma, Verona, Firenze, Brescia, Pisa, Ravenna, Arezzo, Rimini e Cervia, tutte località in cui domani mattina farà ancora più freddo.

Adesso il maltempo s’è spostato al Centro/Sud: abbiamo appena +9°C a Cosenza in pieno giorno, Pescara è a +10°C, Foggia è a +11°C, Bari, Matera e Termoli a +12°C, Taranto a +13°C, Reggio Calabria a +14°C, Palermo a +15°C. Nel pomeriggio/sera, come possiamo osservare nell’immagine principale della gallery a corredo dell’articolo, continuerà a piovere copiosamente su gran parte del Sud, specie Puglia, Campania, Calabria e Sicilia tirrenica. Ma domani, Martedì 7 Maggio, tornerà a splendere il sole in tutt’Italia anche se le minime saranno molto basse ovunque. Le temperature aumenteranno in tutt’Italia, invece, nel corso della settimana, da Mercoledì 8 in poi.

Il tempo, però, non si stabilizzerà: al Nord avremo altre piogge già da Mercoledì/Giovedì, e poi da Domenica 12 Maggio inizierà un’altra ondata di maltempo più seria (simile a quella dei giorni scorsi) che riporterà freddo anomalo, piogge e temporali in tutto il Paese, con nevicate abbondanti soprattutto sulle Alpi ma anche sull’Appennino. Il maltempo condizionerà anche l’inizio del Giro d’Italia 2019. Dopo il caldo dell’Inverno e della prima parte della Primavera, a Maggio stiamo tornando indietro… Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale, in modo particolare con i nuovi radar meteo aggiornati:

