Allerta Meteo, il ciclone Africano si avvicina: violenti temporali in Calabria e Sicilia tra Domenica sera e Lunedì

25 Maggio 2019 20:56

Allerta Meteo per un ciclone nord Africano in arrivo sull’Italia: oltre 48 ore di maltempo estremo tra Domenica 26 e Lunedì 27 Maggio

Scatta l’Allerta Meteo per l’Italia: il ciclone africano proveniente dal Maghreb si sta avvicinando minaccioso al nostro Paese, e sta provocando i primi fenomeni di maltempo con piogge intense in Sardegna e forti temporali al Nord, dove le massime hanno raggiunto i +27°C in varie località della pianura Padana ma i contrasti termici stanno facendo letteralmente “esplodere” cumulonembi da cui si scatenano autentici nubifragi (con picchi di oltre 50mm intorno a Milano in Lombardia, Novara in Piemonte e Bologna in Emilia Romagna).

Nelle prossime ore il maltempo si intensificherà ulteriormente: Domenica e Lunedì saranno le giornate “clou”, contraddistinte da fenomeni estremi su molte Regioni, al punto che anche la protezione civile ha lanciato un allarme particolarmente pesante. Domani, Domenica 26 Maggio, i temporali più forti colpiranno le Regioni del Centro, mentre Lunedì 27 sarà la Calabria ad essere sugli scudi in modo particolare al mattino (ma sarà una giornata di pioggia torrenziale in tutt’Italia). Attenzione anche al forte vento ciclonico di scirocco che Domenica supererà i 100km/h su Sicilia e Calabria provocando forti mareggiate sui litorali jonici.

E anche nei giorni successivi il maltempo continuerà sull’Italia, con un nuovo peggioramento che si abbatterà in modo particolare al Nord tra la serata di Martedì 28 e la mattinata di Mercoledì 29 Maggio con violenti temporali, grandinate, forti colpi di vento e copiose nevicate sulle Alpi fino ai 1.300 metri di altitudine. Questo “pazzo” Maggio proseguirà sulla falsariga di com’è trascorso sin dall’inizio, fino agli ultimi giorni del mese: le anomalie termiche negative mensili saranno eccezionali.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale, in modo particolare con i nuovi radar meteo aggiornati:

