Messina fa il tifo per Alberto Urso. La proposta del consigliere Mangano: “Un maxischermo in città per seguire la finale di Amici di Maria De Filippi”

16 Maggio 2019 17:20

Il consigliere chiede l’installazione di un maxischermo in una piazza del centro cittadino, per consentire ai cittadini di seguire il giovane talento di Messina qualora arrivasse a disputare la finale

“Il talent show “Amici” di Maria De Filippi è lo spettacolo più longevo della televisione italiana, ad oggi conta 18 edizioni , strutturato come una scuola, alla quale partecipa una classe di alunni che aspirano a diventare cantanti, ballerini di jazz, attori, hip hop e danza classica“- lo dice il consigliere comunale pentastellato Paolo Mangano, che chiede all’Amministrazione comunale l’installazione di un maxischermo in centro città a Messina per la finale del noto programma tv. Il consigliere ha deciso di farne richiesta dal momento che nell’attuale edizione tra i vari concorrenti c’è la presenza di un giovane concittadino, Alberto Urso, che ha superato diverse prove mostrando tutto il suo talento canoro e portandolo ad essere tra i finalisti del programma televisivo, che andrà in onda il prossimo 25 Maggio. Ciò, osserva Mangano “è motivo di orgoglio per una comunità poter assistere un proprio concittadino in una performance di livello nazionale”. Per tali ragioni il consigliere chiede l’installazione di un maxischermo in una piazza del centro cittadino, per consentire ai cittadini di seguire e fare il tifo per il giovane talento di Messina, qualora arrivasse a disputare la finale di giorno 25 maggio.

