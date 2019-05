23 Maggio 2019 19:17

Tentata rapina a Messina: paura in una banca del centro, caccia a due uomini

Paura questa mattina pieno centro a Messina. Intorno alle 12:30, due individui vestiti da imbianchini, hanno fatto irruzione nei locali della Banca Carige in via Nino Bixio, intimando i dipendenti di farsi consegnare il denaro. Il colpo è andato a vuoto e i due malviventi sono fuggiti facendo rapidamente perdere le loro tracce. Sull’episodio sono in corso le indagini della Polizia.

Valuta questo articolo