Stretto Pride a Messina: tavolo a Palazzo Zanca, Arcigay e Amministrazione insieme per la migliore riuscita dell’evento

Gay Pride a Messina: riunione operativa oggi a Palazzo Zanca

Presenti gli assessori alle Pari Opportunità Carlotta Previti ed alla Protezione Civile Massimiliano Minutoli, si è svolto stamani un tavolo di coordinamento per definire gli aspetti organizzativi del Gay Pride, in programma a Messina il prossimo 8 giugno. All’incontro hanno preso parte i presidenti della Confcommercio Messina Carmelo Picciotto e dell’Arcigay Rosario Duca, il vicepresidente della Confesercenti Sicilia Andrea Ipsaro Passione, Mariagrazia Interdonato componente del CdA MessinaServizi Bene Comune, Maria Grazia Gemelli del dipartimento Manutenzione Immobili comunali e rappresentanti del dipartimento Viabilità e del Corpo di Polizia Municipale. “Come Amministrazione comunale – ha sottolineato l’assessore Minutoli – per lo svolgimento di questo evento stiamo fornendo tutto il supporto necessario per garantirne la sicurezza sotto l’aspetto sanitario ed emergenziale. Sarà preso in considerazione il Piano comunale A di Protezione civile, poichè il percorso è simile a quello già collaudato per la processione delle Barette e quindi si auspica che l’ordinanza che sarà predisposta dal dipartimento Mobilità Urbana, il supporto della Polizia municipale e del comitato organizzatore possano assicurare il buon esito della manifestazione”. “L’Amministrazione comunale – ha proseguito l’assessore Previti – è al fianco del comitato organizzatore del Gay Pride che deve rappresentare una festa per la difesa dei diritti delle minoranze e dei più deboli con il ruolo di coordinare i servizi, affinché tutto si svolga nella maniera più pacifica e nel rispetto delle regole. Oggi si é avviato e insediato il tavolo di coordinamento con le associazioni di categoria al fine di coinvolgerle nella programmazione insieme al presidente Duca. La sinergia d’intenti con tutte le forze locali, economiche e sociali della città contribuirà a rendere il Pride una festa per tutti i cittadini”. “Confermo quanto ribadito dall’assessore Previti – ha concluso il presidente Duca – e quindi l’assoluta sinergia tra il coordinamento Arcigay e l’Amministrazione comunale; lavoreremo insieme per la migliore riuscita dell’evento”.