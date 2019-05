Messina, sequestrato noto panificio in via Tommaso Cannizzaro [DETTAGLI]

6 Maggio 2019 11:21

Messina: la Polizia di Stato ha eseguito controlli amministrativi in città, panificio in centro città sottoposto a sospensione attività

La Polizia di Stato ancora una volta si occupa di eseguire controlli amministrativi sulle attività commerciali. E’ proprio nell’ambito di questo tipo di operazioni che personale dell’U.P.G. e S.P. della Questura, in collaborazione con il personale della Polizia Municipale sezione Annona e i tecnici della prevenzione del SIAN – A.S.P., ha effettuato alcuni sopralluoghi nella zona centrale di Messina. Tra gli altri, sottoposto a controllo il panificio “La casa del pane”, sito in via Tommaso Cannizzaro all’interno del quale evidenti sono risultate le violazioni amministrative e sanitarie. Le pessime condizioni igieniche dell’esercizio hanno determinato l’immediato provvedimento di sospensione dell’attività adottato dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina. Degrado diffuso e incuria su pavimentazione, attrezzature e macchinari; fuochi della cucina privi di pulizia e manutenzione a discapito dell’igiene degli alimenti e della tutela della salute pubblica. Irrogate sanzioni complessive per 17.600 euro a carico del titolare dell’esercizio commerciale.

