Messina, inclusione sociale: il Comune dà il via a 145 tirocini

21 Maggio 2019 14:30

Al via anche ai bandi relativi al finanziamento a fondo perduto per le piccole e medie imprese con sede legale a Messina

Con il bando pubblico Pon Inclusione, il Comune di Messina dà il via all’attivazione di 145 tirocini di inclusione sociale per i soggetti beneficiari del reddito di inclusione. Le modalità, i termini di presentazione delle domande e i requisiti per l’accesso saranno illustrati domani alle 10:30 nel corso di una conferenza stampa nella Sala Falcone Borsellino di Palazzo Zanca. Nell’ambito del Programma Agenda Urbana 2014-2020 l’assessore con delega ai finanziamenti europei Carlotta Previti e l’assessore alle Politiche Sociali Alessandra Calafiore illustreranno inoltre i bandi relativi al finanziamento a fondo perduto sino al 75 per cento di progetti di investimento per le piccole e medie imprese con sede legale nel comune di Messina e operanti nel settore turistico, culturale e della valorizzazione di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione degli attrattori culturali e naturali.

Valuta questo articolo