Il futuro della Sicilia è green, ecco i 18 progetti “eco-efficienti” ammessi a finanziamento: 3 sono di Messina

6 Maggio 2019 18:48

La Regione finanzia 18 progetti “eco-efficienti” in Sicilia: ecco l’elenco delle opere ammesse, c’è anche Messina

Dalla Regione siciliana arriva la graduatoria definitiva per le agevolazioni agli enti e soggetti pubblici e ai partenariati pubblico-privati, per la realizzazione di edifici e strutture pubbliche che ottimizzino i consumi energetici e riducano le emissioni inquinanti. 18 le opere finanziabili, per un importo complessivo di 40 mila euro: i fondi saranno erogati grazie al alP O FESR Sicilia 2014/2020 nell’ambito dell’Azione 4.1.1. Di seguito l’elenco delle operazioni ammesse:

Casa di ospitalità Collereale (Messina); Ipab – Casa della fanciulla di Chiusa Sclafani (Pa); Istituto autonomo case popolari Provincia Siracusa; Istituto autonomo case popolari Provincia di Catania; Consiglio nazionale delle ricerche – Cnr Itae Nicola Giordano (Messina); Istituto autonomo case popolari di Trapani; Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa; Opera Pia Riccobono – San Giuseppe Jato (Pa); Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Messina; Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Vittorio Emanuele (Ct); Istituto autonomo case popolari Provincia di Caltanissetta; Università degli Studi di Palermo; Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi di Catania; Centro Servizi alla Persona Antonietta Aldisio di Gela.

