Messina, pauroso incidente all’incrocio di via Cesare Battisti: le immagini shock registrate delle telecamere, donna viva per miracolo [VIDEO e FOTO]

23 Maggio 2019 15:29

Messina, paura in centro città: incidente all’incrocio di via Cesare Battisti, donna viva per miracolo. Le immagini registrate dalle telecamere di zona

Pauroso incidente questa mattina in centro città a Messina, all’incrocio tra via Cesare Battisti e via Santa Cecilia. Due le auto coinvolte nel sinistro: una Fiat 500 e un’Alfa 147. L’impatto, come dimostrano le immagini video registrate dalle telecamere di zona e che alleghiamo a corredo dell’articolo, è stato violentissimo. Una donna che passeggiava sul marciapiede per miracolo è rimasta illesa. Il palo contro cui si è schiantata la Fiat ha impedito che la signora venisse travolta. Ecco le immagini:

Notizie sempre aggiornate da Calabria e Sicilia, focus su Messina e Reggio Calabria con l’APP di StrettoWeb per iPhone e iPad: click qui per scaricarla dall’App Store

Notizie sempre aggiornate da Calabria e Sicilia, focus su Messina e Reggio Calabria con l’APP di StrettoWeb per tutti i dispositivi Android: click qui per scaricarla da Google Play

Valuta questo articolo