Messina: al Palacultura il Festival dei Cori Unitre di Sicilia

22 Maggio 2019 11:51

Suoni, miti e cultura dell’Isola per l’XI Edizione della manifestazione, promossa dalla sezione di Messina dell’Università della Terza Età

In omaggio alla musica e ai fascinosi riti popolari, l’Amministrazione comunale, ospiterà al Palazzo della Cultura ‘’Antonello’’ il Festival dei Cori UNITRE di Sicilia. Suoni, miti e cultura dell’Isola per l’XI Edizione della manifestazione, promossa dalla sezione di Messina dell’Università della Terza Età, presieduta da Basilio Maniaci, andranno in scena dalle ore 9,30 del 2 giugno al Palacultura.

Da molte Unitre siciliane, confluiranno all’evento 260 coristi che avvieranno la giornata con l’Inno Nazionale diretto dalla bacchetta di 10 Maestri, all’insegna di attimi di gioia e condivisione musicale.

L’UNITRE, nel solco della tradizione che affonda le sue radici nella Città dello Stretto del lontano 1982, continua la sua mission, con attimi di esaltazione dell’animo che vivificano i rapporti di interazione, attraverso armonici scambi culturali e sociali.

L’edizione 2019 della kermesse, sull’onda del successo dello scorso anno, coniugherà il fascino delle leggende siciliane all’incanto melodioso espresso dai cori.

Valuta questo articolo