Messina, giornata contro l’omofobia: in città il ricordo di Giovanni Bertè

17 Maggio 2019 20:46

Giornata internazionale contro l’omofobia: a Messina incontro in memoria di Giovanni Berté, detto “Wanda”

Proseguono gli appuntamenti dello “Stretto Pride 2019” a Messina.In occasione della “Giornata internazionale contro l’omotransfobia”al “Ritrovo Fellini” stasera si è svolto l’incontro dal titolo “Wanda: 24 anni di colpevole silenzio”, in ricordo dell’omicidio di Giovanni Bertè, avvenuto il 14 Aprile del 1995, noto in città come “Wanda”, un delitto che ancora oggi lascia aperti numerosi interrogativi. Presenti all’incontro il giornalista Nuccio Anselmo, il fotoreporter Dino Sturiale, il presidente di Meter Miles Saro Visicaro e il presidente di Arcigay Rosario Duca.

