Messina: arrivano otto nuovi bus Atm a gasolio

21 Maggio 2019 15:20

Otto nuovi bus a Messina: le vetture, che implementano il parco automezzi, sono frutto di una nuova transazione che Atm ha stipulato con la ditta Basco

Giovedì 23, alle ore 11, nel piazzale di ATM in via La Farina, alla presenza del sindaco Cateno De Luca, del vicesindaco e assessore con delega alla Mobilità Salvatore Mondello e del presidente dell’Azienda Trasporti Messina Giuseppe Campagna, saranno presentati otto nuovi bus a gasolio. Le vetture, che implementano il parco automezzi, sono frutto di una nuova transazione che Atm ha stipulato con la ditta Basco relativamente ad un contenzioso di parecchi anni fa. Degli otto bus, tre (due della casa automobilistica Volvo e uno della società tedesca Man) hanno una capienza di 150 viaggiatori e una lunghezza di 18 metri, quattro (Mercedes Citaro) hanno una lunghezza di 12 metri per 100 posti ed infine un bus BMC alios da utiizzare per i percorsi autostradali.

