Messina: Nuccio Fava incontra gli studenti del Maurolico

16 Maggio 2019 13:52

Il giornalista incontra gli studenti del Liceo di Messina, discuterà sul tema “L’Europa da ricostruire, ieri e oggi nella cultura, nell’educazione, nell’informazione”

Lunedì 20 maggio, alle ore 9,50, il giornalista Nuccio Fava incontrerà nell’aula magna dell’istituto gli studenti del Liceo “Maurolico” di Messina per discutere sul tema “L’Europa da ricostruire, ieri e oggi nella cultura, nell’educazione, nell’informazione”. L’evento è organizzato in collaborazione con le Associazioni “Liceo Maurolico” e “Antonello Da Messina”. Dopo i saluti del dirigente scolastico Giovanna De Francesco, di Nino Grasso, presidente dell’Ass. “Liceo Maurolico” e di Sergio di Giacomo per “Antonello da Messina”, interverranno il prof. Giuseppe Campione, ordinario di geografia politica e Geri Villaroel, direttore della rivista “Moleskine”.

