Da Messina al palco di Maiori: va in scena “Medea Malamater” del liceo Maurolico e Jaci

12 Maggio 2019 10:18

Più di venti scuole in concorso, come sempre provenienti da tutta Italia. Una settimana di attività, tra rappresentazioni, seminari, laboratori e “salotti teatrali”. Un bel po’ di ospiti speciali, da Mariano Rigillo a Ernesto Culto e Clementina Gesumaria a Mario Porfito, gli artisti insigniti del Premio 2019. È AdMaiori, la rassegna nazionale di Teatro Educazione che vede in concorso “Medea Malamater”, lo spettacolo del laboratorio teatrale diretto da Sasà Neri e composto dal gruppo interscuola del Liceo Mauorlico e dell’Istitito Jaci di Messina, con Maria Sorace e Gisella Camelia professoresse referenti. L’ensemble si esibirà il 17 maggio alle ore 12. Il laboratorio è il “cuore” del progetto Web Writer Teatr’Art, ammesso al Piano Triennale delle Arti della Sicilia.