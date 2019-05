Messina, l’ultimo saluto a Margherita Rosso: funerali al Duomo

10 Maggio 2019 00:27

Si terranno oggi venerdì 10 maggio i funerali di Margherita Rosso, la 24enne di Messina morta martedì in un incidente stradale a Paradiso. Sul corpo della giovane è stato eseguito l’esame autoptico esterno, disposto dal giudice delle indagini preliminari. Tanti in queste ore i messaggi di affetto e vicinanza rivolti alla giovane e alla sua famiglia. Sul luogo dell’incidente, in via Consolare Pompea, gli amici della ragazza hanno lasciato tanti vasi di margherite e uno con un girasole per ricordarla. Margherita aveva 24 anni e studiava ingegneria all’Università di Messina. La giovane era la nipote del vescovo ausiliare Cesare Di Pietro e del noto avvocato Nunzio Rosso. La salma della ragazza è già arrivata in cattedrale, dove nel pomeriggio, alle 16, saranno celebrati i funerali.