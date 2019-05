Messina: lavori alla condotta che serve l’impianto di Tremonti. Domani possibili disservizi idrici a partire da Giostra

8 Maggio 2019 22:46

Messina: lavori urgenti alla condotta che serve l’impianto di Tremonti. Tecnici al lavoro sino a tarda notte. Domani possibili ritardi nell’erogazione dell’acqua nella zona nord a partire dal viale Giostra

Tecnici di AMAM al lavoro per intervenire con urgenza sulla condotta da 600 millimetri di diametro, al servizio del Serbatoio “Tremonti”, che alimenta la rete idrica cittadina nelle zone che vanno dal Viale Giostra a tutti i villaggi rivieraschi e collinari a Nord di Messina. La riparazione è in corso ma si prevede di completare i lavori alle prime ore del mattino di domani, sicché il ripristino della piena efficienza della rete e dunque la regolare distribuzione idrica, potrebbe subire dei ritardi in tutte le aree interessate, rispetto alle consuete fasce orarie di erogazione. Ogni aggiornamento, comunque, sarà tempestivamente comunicato e si ringraziano sin d’ora tutti gli utenti per la comprensione.

