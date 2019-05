Il Gran Camposanto, arte e identità di Messina: focus a Palazzo Zanca

17 Maggio 2019 10:19

A Palazzo Zanca l’incontro promosso dal Soroptimist Club di Messina: focus sul Gran Camposanto

Si svolgerà venerdì, 17 maggio, l’ultimo incontro del progetto “Conoscere Messina per amarla. Nell’arte l’identità da ritrovare”, promosso dal Soroptmist Club di Messina presieduto dalla prof.ssa Rosa Musolino, condiviso con molti club service e associazioni che operano in città, con il patrocinio del Comune, dedicato soprattutto agli studenti delle scuole superiori. L’appuntamento è a Palazzo Zanca, Salone delle Bandiere, alle ore 10,00. Tema dell’incontro “Il Gran Camposanto”. Interverranno Teresa Altamore, Mariella Caminiti, Franco Cardullo, Franz Riccobono, modererà Grazia Musolino. Si tratta dell’ultima tappa, prima della pausa estiva, del progetto avviato a novembre 2018 che ha coinvolto gli studenti delle scuole cittadine attraverso 4 incontri durante i quali si è discusso dei beni culturali più rappresentativi della città, le fontane di Messina, i forti cinquecenteschi e umbertini, e il gran camposanto. Gli incontri su l’architettura eclettica post terremoto e zona falcata si svolgeranno alla ripresa dell’anno scolastico. L’obiettivo è quello di diffonderne la conoscenza e accrescere in tal modo il senso di appartenenza alla città delle giovani generazioni. Ecco perché agli incontri è stato associato il concorso “La città che vorrei” con la realizzazione di un elaborato scritto o grafico degli studenti.La premiazione avverrà venerdì 17 nel corso dell’ultimo convegno.

