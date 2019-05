Messina, galleria San Jachiddu: chiusura rinviata, il tunnel resta aperto di giorno [INFO UTILI]

31 Maggio 2019 16:12

Sono state prorogate a lunedì 10 giugno le disposizioni viarie disposte con ordinanza n. 459 dello scorso 16 maggio relative ai lavori di riqualificazione degli impianti tecnologici della galleria San Jachiddu. Pertanto, sino a lunedì 10 giugno, è consentito il transito veicolare nella galleria San Jachiddu esclusivamente nella fascia oraria 7-21 delle giornate lavorative, con presidi fissi di pattuglie del Corpo di Polizia municipale all’accesso delle rampe di collegamento della galleria sia lato viale Giostra che viale Annunziata, e con pattugliamento periodico all’interno del tunnel per prevenire ed eventualmente sanzionare le violazioni al divieto di transito, per i veicoli di massa a pieno carico superiori a 3,5 tonnellate, per gli autobus, i motocicli fino a 149 cc, i velocipedi, i pedoni, i veicoli a trazione animali e quelli che trasportano esplosivi o prodotti facilmente infiammabili. Vigeranno sempre il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 40 Km/h, utilizzando dispositivi quali autovelox o quelli per richiedere tempestivamente l’intervento di mezzi di soccorso in caso di incidenti. Relativamente alla circolazione all’interno della galleria, sempre sino a lunedì 10 giugno, è interdetto il transito veicolare, esclusivamente nella fascia oraria 21-7, delle giornate lavorative; mentre la domenica e nei giorni festivi la galleria San Jachiddu sarà chiusa per tutto l’arco delle 24 ore, giorno e notte.