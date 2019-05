“Fuori dal guscio”: all’enoteca provinciale di Messina il convegno su alimentazione, salute e benessere

3 Maggio 2019 13:49

Fuori dal guscio, a San Placido Calonerò il convegno per promuovere le antiche ma ancor vive attività di raccolta, trasformazione e commercializzazione della frutta da guscio presenti nel territorio provinciale di Messina

Si svolgerà sabato 4 maggio 2019, alle ore 16.00 a “San Placido Calonerò” il convegno con degustazione dal titolo “Fuori dal guscio”. L’iniziativa intende dare risalto e promuovere le antiche ma ancor vive attività di raccolta, trasformazione e commercializzazione della frutta da guscio presenti nel territorio provinciale.

I lavori, moderati dalla giornalista Gisella Cicciò, saranno aperti dai saluti del Sindaco metropolitano, Cateno De Luca e del Dirigente allo “Sviluppo economico” della città Metropolitana avv. Anna Maria Tripodo, cui seguiranno gli interventi del prof. La Tona, dirigente scolastico dell’istituto agrario “P. Cuppari” e del prof. Paolo Bitto, Presidente della fondazione ITS “albatros”.

Vi saranno quindi i contributi del Prof. Giacomo Dugo-spin off “science for life” UniME; del dott. Salvatore Bottari dirigente dell’ispettorato agricoltura della Regione Sicilia; della dott.ssa Francesca Cerami, Segretario generale istituto I.DI.MED.; del dott. agronomo Basilio Galati; della dott.ssa Tommasa Siragusa, della biblioteca regionale ”G. Longo” di Messina. I lavori saranno conclusi dalla dott.ssa Gisella Cicciò.

Al termine del convegno sarà offerta una degustazione con prodotti tipici derivati dai frutti da guscio, a cura di “Nonsolocibus” e dell’associazione provinciale cuochi di Messina.

Nell’ambito dell’evento sarà possibile effettuare delle visite guidate ai chiostri del monastero benedettino.

