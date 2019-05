Elezioni europee, Messina premia Forza Italia. Caci: “Adesso dobbiamo rimboccarci le maniche”

28 Maggio 2019 19:51

Il vice commissario di Forza Italia Caci commenta il risultato delle elezioni europee: “Messina ha dato un grande contributo”

“Non posso non gioire per il grande risultato che domenica i tanti cittadini ci hanno consegnato portando Forza Italia ad essere il 2 partito in città con il 19,63 % di preferenze, facendo si che si registrasse una crescita rispetto al 18,68 % delle ultime elezioni europee del 2014“- è quanto dichiara il vice commissario di Forza Italia a Messina Giacomo Caci, che prosegue: “La Sicilia, ed in modo particolare la città di Messina e la sua provincia, ancora una volta, danno un contributo determinante al partito nazionale e il merito non può che essere del nostro coordinatore Gianfranco Miccichè”. Il vice commissario rivolge un plauso “a tutta la deputazione nazionale e regionale per il grande lavoro svolto in sinergia, al sindaco della nostra Città, a Cateno De Luca che insieme all’Assessore Dafne Musolino hanno dato un contributo importantissimo, agli amici di Sicilia Futura e a tutti i nostri quadri dirigenti che come in ogni competizione non si sono risparmiati. Adesso è l’ora di rimboccarci le maniche, perché abbiamo la grande responsabilità di pensare alle strategie di riorganizzazione del partito per potere essere sempre più incisivi nel panorama regionale a tutela del nostro territorio. Forza Messina e Forza Italia”.

